Подросток мог зарезать друзей в Байкальске "из-за отказа в сексе"

17-летний парень мог зарезать четверых друзей и устроить пожар в Байкальске из-за того, что его отвергла девушка, к которой он настойчиво приставал, пишет Baza.

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Парень организовал на даче своего старшего брата вечеринку для своей подруги в честь ее 15-летия. Во время празднования он начал приставать к ней. По данным канала, парень пытался заставить ее заняться с ним сексом, девушка сопротивлялась. В итоге парень, схватив нож, напал на своих друзей, которые заступились за подругу.

Девушка вместе с еще несколькими ребятами смогла убежать. Нападавший смертельно ранил троих подростков 16, 14 и 13 лет. Во время пожара также погиб еще один 14-летний парень. Несколько ребят получили ранения. Сам нападавший тоже погиб во время пожара.

Раскрыта личность одного из погибших на праздновании дня рождения

Известно, что все пострадавшие и погибшие учились в одной школе, на учете в ПДН они не стояли. "МК" ранее сообщал, что, по одной из версий, нападавший приревновал девушку к другому парню.