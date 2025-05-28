«Вскочили от грохота»: очевидица рассказала об атаке дронов на Зеленоград

Жителей Зеленограда, который рано утром атаковали украинские беспилотники, первый взрыв разбудил в четыре утра, рассказала местная жительница, очевидица происшествия в беседе с 360.ru. По ее словам, с балкона она заметила дрон, который затем сбили.

«В четыре утра мы вскочили от сильного взрыва, как будто бомбы по нам ударили», — сообщила женщина.

После случившегося вместе с супругом она вышла на балкон, чтобы выяснить причину грохота. Оттуда они успели заметить летящий дрон, после чего услышали выстрелы и увидели черный дым за находящимся неподалеку домом. Примерно через десять минут после этого прогремел новый взрыв, а всего жители слышали грохот три раза – последний около 4:30.

«Это ужас, так было страшно», — призналась очевидица.

Напомним, сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вражеские беспилотники попытались атаковать Зеленоград. По словам градоначальника, атака была отражена, никто не пострадал, и повреждений не зафиксировано. На место падения обломков дронов прибыли сотрудники оперативных служб. Позднее стало известно, что в результате атаки повреждения получило остекление технопарка «Элма». Кроме того, сгорела припаркованная рядом машина.

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По данным Минобороны, всего за ночь средства ПВО сбили над Россией 296 украинских беспилотников.