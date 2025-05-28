Российский суд простил портившую лотерейные билеты продавщицу

Краснотурьинский городской суд рассмотрел дело против Ольги Дороховой, портившей лотерейные билеты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

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По данным ведомства, женщина работала продавцом-консультантом в торговой точке «Столото». Она хотела получить крупный выигрыш, и, не покупая билеты, повреждала защитный слой игрового поля. С января по март 2025 года россиянка испортила более тысячи лотерейных билетов на 271 тысячу рублей.

На суде женщина признала вину и раскаялась. Она попросила прекратить дело в связи с примирением сторон: продавщица возместила ущерб представителю потерпевшего и извинилась. Суд изменил категорию преступления с тяжкого на средней тяжести. Дорохову признали виновной по части 3 статьи 160 («Растрата») УК РФ, назначив штраф на 100 тысяч рублей. Но суд освободил ее от этого наказания.

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