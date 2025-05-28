В Зеленограде перекрыли движение по одной из улиц

В Зеленограде перекрыли движение транспортных средств по Озерной аллее. Об этом информирует Дептранс Москвы в Telegram-канале.

Как уточняется, в настоящее время движение по Озерной аллее перекрыто от пересечения с Каштановой аллеей до дома 5, строение 2. Водителей просят выбирать пути объезда.

«Перекрыто движение по Озерной аллее (г. Зеленоград) от пересечения с Каштановой аллеей до д. 5с2 по Озерной аллее», — сказано в сообщении.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал в соцсетях об отражении атаки беспилотников в Зеленограде. Он отмечал, что, по предварительным данным, серьезных повреждений и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выявили и подавили 11 дронов в Смоленской области. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают экстренные службы.