Россиянка заявила об избиении поздно начавшего говорить сына в детском саду

В Чите мать увидела у поздно начавшего говорить сына следы побоев и обвинила в произошедшем детский сад. Об этом пишет Chita.ru.

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Как заявила россиянка, дети и воспитатель якобы негативно относились к ее ребенку, который поздно научился разговаривать. С ее слов, в один из дней сын пожаловался, что другие дети собрались его «душить». После этого она заметила следы побоев.

По данным издания, руководство детского сада стало отрицать информацию о случаях жестокого обращения с воспитанниками. Вместе с тем комитет образования Читы создал комиссию и проведет служебное расследование по поводу жалобы россиянки.

Ранее в Приморском крае воспитательница детского сада ударила ребенка, отказавшегося спать в тихий час. Следователи начали проверку.