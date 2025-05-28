На Камчатке задержали подозреваемого в оправдании терроризма

Житель Елизова задержан по подозрению в публичном оправдании терроризма в интернете.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

«Следственным подразделением УФСБ в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичное оправдание терроризма, совершённое с использованием сети Интернет)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, мужчина в мессенджере Telegram выражал поддержку украинскому праворадикальному движению, а также одобрял действия одного из его сторонников, участвовавшего в боевых действиях на стороне Украины против России.

Уточняется, что в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее центральный окружной военный суд признал жителя Челябинской области виновным в публичном оправдании в интернете террористов и призывах к террористической и экстремистской деятельности.