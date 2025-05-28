Раскрыта личность одного из погибших на праздновании дня рождения

Telegram-канал Babr Mash, ссылаясь на собственный источник, сообщил, что одним из убитых во время празднования дня рождения в Байкальске оказался 14-летний Вадим.

© Московский Комсомолец

Сестра подростка сообщила изданию, что празднование происходило с разрешения родителей. По ее словам, она до сих пор «не может поверить, что ее брата больше нет в живых».

Напомним, ранее стало известно, что в частном доме, который расположен на территории СНТ «Горный Байкал» в Байкальске (Иркутская область) подросток зарезал четверых сверстников. Местные СМИ уточнили, что еще четыре человека были госпитализированы в медицинские учреждения.

В Байкальске создали оперштаб из-за убийства подростков

После нападения злоумышленник поджег дом и погиб сам. Сотрудники правоохранительных органов по данному факту возбудили уголовное дело.