В Байкальске создали оперштаб из-за убийства подростков

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил о создании в Байкальске оперативного штаба в связи с нападением, в результате которого есть погибшие и пострадавшие подростки.

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«По моему поручению в Байкальске создан оперативный штаб. Для работы на месте выехали заместитель Губернатора Вячеслав Эглит и заместитель председателя Правительства Валентина Вобликова», — написал он в Telegram.

Он также отметил, что с командой психологов на место происшествия отправился глава Минздрава Андрей Модестов, глава Минобра Максим Парфенов, глава Минсоца Владимир Родионов и уполномоченный по правам ребёнка Татьяна Афанасьева.

Он уточнил, что по имеющимся данным, подростки с отмечали день рождения в садоводстве в Байкальске, когда в какой-то момент один из участников вечеринки достал нож и начал нападать на окружающих, в результате чего пять человек погибли и четверо пострадали. После бойни нападавший устроил поджог.

Ранее в СК заявили, что тела пятерых несовершеннолетних были обнаружены в Байкальске Иркутской области после нападения с ножом и последующего поджога одного из частных домов.