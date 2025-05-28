Эксперты предупредили о мошеннических сайтах для проверки ЕГЭ

Мошеннические сайты якобы для проверки результатов ЕГЭ могут стать новой схемой для обмана школьников, рассказали эксперты Angara Security в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что злоумышленники нацелены не только на школьников, но и на их родителей, которые хотят помочь своему ребёнку, однако тоже находятся в стрессе, который снижает их критическое восприятие.

При этом эксперты подчеркнули, что настоящие результаты можно узнать только на официальных ресурсах: checkege.rustest.ru или через портал «Госуслуг».

Ранее стало известно, что РКН заблокировал с 2016 года более 800 материалов о продаже ответов на ЕГЭ и ОГЭ.

Также сообщалось, что в России 68% детей сталкивались в интернете с мошенниками.