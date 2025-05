Поднявшийся на 3 км в небо парапланерист едва не замерз насмерть

В Китае парапланерист Лю Гэ оказался на грани гибели от переохлаждения во время полёта над горным массивом Цилянь на севере страны. Экстремальная ситуация возникла, когда спортсмен достиг высоты приблизительно 3000 метров над уровнем моря.

© Московский Комсомолец

Как сообщает издание Need to know, мужчина утратил управление летательным аппаратом, оказавшись в зоне интенсивной облачности. Это явление, известное среди пилотов свободнолетающих конструкций, возникает при попадании в восходящие потоки, сопровождающиеся резкими температурными колебаниями.

Лю столкнулся с двойной угрозой: длительное пребывание в ледяной воздушной массе привело к образованию ледяной корки на снаряжении и одежде. Отсутствие кислородного оборудования усугубляло критичность ситуации. Несмотря на это, пилот сохранял ясность сознания и, мобилизовав последние силы, смог скорректировать траекторию полёта.

В настоящее время спортсмен проходит реабилитацию в медицинском учреждении. Обстоятельства происшествия изучают компетентные органы.