Что известно о гибели пяти подростков в Байкальске

Четверо подростков погибли, еще четверо получили ранения в результате нападения с ножом в городе Байкальске Иркутской области. Предположительно, в результате пожара погиб и нападавший, сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Иркутской области.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

По данным следствия, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" в Слюдянском районе находилась группа молодых людей. По информации уполномоченного по правам ребенка в регионе Татьяны Афанасьевой, они отмечали день рождения одного из них. В какой-то момент один из подростков напал на присутствующих с ножом.В результате четверо подростков скончались на месте и еще четверо были госпитализированы с различными травмами.Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и в результате возникшего пожара погиб.Один из пострадавших подростков прооперирован. В зависимости от состояния он будет транспортирован в Иркутск для дальнейшего лечения, сообщила Афанасьева. Трем другим оказывается психологическая помощьСостояние прооперированного оценивается как крайне тяжелое, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Реакция властей

СУ СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).На место происшествия выехал прокурор Иркутской области.В Байкальске в связи с происшествием создан оперативный штаб.