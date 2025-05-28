В России рассказали о схеме обмана семей участников СВО

Депутат Госдумы Сергей Колунов предупредил о новой схеме мошенничества, направленной на родственников военнослужащих, участвующих в спецоперации. По его словам, злоумышленники, чаще всего действующие из-за рубежа, предлагают семьям бойцов за деньги сообщить информацию об их местонахождении и состоянии здоровья, но после получения средств исчезают. Об этом парламентарий сообщил агентству РИА Новости.

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Колунов подчеркнул, что мошенники пользуются эмоциональной уязвимостью родных военных, которые из-за условий службы не всегда могут оперативно поддерживать связь. Он отметил, что подобные случаи участились с конца 2024 года.

"Мошенники стали обманывать участников СВО и их семьи. Злоумышленники пользуются сложной морально-психологической жизненной ситуацией близких наших героев. Пользуются тем, что у них отсутствует прямая связь с военнослужащим, так как ребята находятся на передовой", - рассказал депутат.

Парламентарий также напомнил, что данные о дислокации российских военных являются государственной тайной, и никакие частные лица не могут ими распоряжаться. Он призвал граждан не поддаваться на провокации и не доверять сомнительным предложениям.

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