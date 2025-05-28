Cотрудницы Секретной службы США подрались у дома Обамы

Агенты американской Секретной службы подрались рядом с особняком бывшего президента Соединённых Штатов Барака Обамы.

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Об этом пишет британская газета Daily Mail, ссылаясь на охрану экс-лидеров США.

«Две женщины — агента Секретной службы дрались друг с другом возле особняка бывшего президента Барака Обамы в округе Колумбия стоимостью $8 млн», — говорится в статье.

Один из представителей Секретной службы рассказал газете, что потасовка началась, когда женщины были на дежурстве. Причастных к драке отстранили от службы.

По данным Daily Mail, на одной из аудиозаписей слышно, как один из агентов Секретной службы зовёт руководителя и угрожает напасть на коллегу.