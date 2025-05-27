Жители Омска сообщили о нескольких взрывах в некоторых районах и поселках, полицейские выясняют их причины. Об этом заявила пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева в беседе с РИА Новости.

«По всем указанным адресам направлены сотрудники полиции для проверки сигналов и принятия оперативных мер реагирования», — отметила она.

К проверке подключились сотрудники министерства региональной безопасности Омской области и МЧС России.

В конце апреля сообщалось, что на омском предприятии произошло возгорание емкостей с нефтепродуктами. По данным МЧС, спасатели локализовали возгорание на площади 1 тысячи квадратных метров. Выяснилось, что горели три емкости. В инциденте никто не пострадал.

Над Севастополем и Ялтой прогремели мощные взрывы

По данным ведомства, площадь пожара на Красноярском тракте достигла 500 квадратных метров. Объем каждой из охваченных огнем цистерн составляет 200 литров. К тушению возгорания привлекли 58 специалистов МЧС и 15 единиц техники, позднее к ним присоединились два пожарных поезда.