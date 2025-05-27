Туристы из Британии накопили счет почти на 300 тыс. рублей и сбежали

Пара из Британии накопила многотысячный счет за два дня круиза и попыталась сбежать, не оплатив его. Об этом сообщает The Sun.

© Газета.Ru

23-летний мужчина и его 18-летняя спутница взошли на борт лайнера во французском порту. В течение двух дней они пили в баре и заказывали дополнительные услуги в казино. Всего пара накопила счет на сумму €3196 (почти 300 тысяч рублей).

Когда судно пришвартовалось в порту Ибицы, пара спешно покинула борт. Пропажу молодых людей заметили не сразу, но вскоре их поймали.

«Пару выследили в аэропорту острова после того, как детективы начали операцию по их поиску», – сообщается в публикации.

Выяснилось, что возлюбленные планировали покинуть курорт на самолете, однако их взяли под стражу.

По словам некоторых сотрудников, пара изначально выглядела странно, так как круиз должен был длиться неделю, а пара взяла с собой слишком мало вещей для такого путешествия.