Неизвестный мужчина пытался отравить рысей и леопарда в Московском зоопарке, подбросив им в вольеры таблетки неизвестного происхождения. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова.

По ее словам, таблетки неизвестного происхождения были обнаружены сотрудниками зоопарка во время планового осмотра вольеров с рысями и леопардом Мизером.

«Камеры видеонаблюдения четко зафиксировали момент, когда неизвестный преступник бросал их через ограждения. Это не случайность, не шалость — это осознанное, хладнокровное покушение на жизнь животных, находящихся под нашей защитой», — написала Акулова.

Она отметила, что руководство зоопарка уже начало внутреннее расследование инцидента, а также инициировало взаимодействие с правоохранительными органами для возбуждения уголовного дела. Все имеющиеся видеоматериалы передадут следствию.

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Кроме того в зоопарке проводят полную проверку всех вольеров, обследование животных и срочную экспертизу обнаруженных таблеток. Также Акулова пообещала усилить безопасность на территории зоосада.