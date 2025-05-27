Стала известна судьба щенка, которого пытались зарезать школьницы в Омске

Источник в силовых структурах рассказал, что стало с щенком, которого пытались зарезать две школьницы в Омске. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, животному удалось выжить. Его взяли к себе соседи. При этом, в отношении девочек все равно была организована проверка.

«Щенок, похоже, жив. Его нашли и приютили жители соседнего дома. Им подбросили его в подъезд. Это не отменяет тот факт, что в отношении малолетних и их родителей будет проводиться проверка», — сообщает издание.

Напомним, что ранее в соцсетях появилось видео, на котором две несовершеннолетние девочки тыкают в щенка ножом и пытаются перерезать ему горло.