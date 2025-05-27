В ограблении курьера на 127 миллионов рублей нашли чеченский след

Грабители, отобравшие у курьера в «Москва-Сити» 127 миллионов рублей, оказались безработными уроженцами Чечни. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

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Напомним, что крупнейший в истории «Москва-Сити» грабеж произошел вечером 25 мая. По словам потерпевшего, он забрал чемодан в башне «Империя» и вызвал такси, чтобы передать деньги заказчику. Однако сделать этого он не смог, поскольку на него напали два мужчины, избили и вырвали из рук чемодан. После этого они скрылись с места преступления.

Оба подозреваемых были задержаны на следующий день на улице Харлампиева в Пресненском районе Москвы. В момент задержания они пытались оказать сопротивление, поэтому правоохранители были вынуждены произвести предупредительные выстрели вверх. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о грабеже, им грозит до 12 лет колонии.

«В рамках расследования задержаны двое уроженцев Чечни 1997 и 1993 годов рождения. Установлено, что оба официально не трудоустроены, ранее не судимы», — сообщили в правоохранительных органах.

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По данным «Коммерсантъ», мужчины являются уроженцами чеченских сел Ачхой-Мартан и Керла-Юрт. Один из них снимал квартиру в ЖК «Марьино Град», а второй — на Нововатутинской улице.