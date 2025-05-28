Задержан мужчина, пытавшийся отравить животных в Московском зоопарке

В Москве задержан мужчина, который пытался отравить животных в зоопарке.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемым оказался 43-летний житель столицы. Оперативники из Пресненского района задержали его и доставили в отделение для разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке посетитель бросил горсть таблеток в вольер, где содержались рыси и леопард. Сотрудники зоопарка нашли таблетки при плановом осмотре помещений. Меры безопасности в зоопарке усилены.