Пожилая женщина присоединилась к банде обокравших ее мошенников

В Японии пенсионерка прониклась любовью к обманувшим ее мошенникам. Об этом сообщает South China Morning Post.

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72-летняя пенсионерка Куми Каваучияма из города Фукуока стала жертвой телефонных мошенников в начале марта. Преступники украли у нее сбережения — 50 миллионов иен (23 миллиона рублей) наличными и золотом. После этого ей снова позвонил мошенник, который представился сотрудником прокуратуры Токио. Однако вместо обращения в полицию пожилая женщина неожиданно присоединилась к обокравшей ее банде.

«Я понимала, что это мошенники, но они общались со мной так тепло, что я начала им симпатизировать», — призналась Каваучияма на допросе.

По данным полиции, пенсионерка без постоянного места жительства стала активно помогать аферистам, участвуя в новых преступлениях.

12 мая женщину задержали после попытки похищения 12 миллионов иен (5,5 миллиона рублей) у 85-летней жертвы. Каваучияма лично сопровождала пенсионерку в банк, выдавая себя за ее «тайную дочь», и даже предъявила полицейским свое удостоверение личности. Несмотря на подозрения банковских служащих, операция по переводу средств прошла успешно благодаря слезным мольбам настоящей жертвы не сообщать о случившемся ее сыну. Лишь позже правоохранители выяснили, что счет Каваучияма использовался в нескольких доказанных случаях мошенничества.

Полиция Фукуоки признала недочеты в работе и пообещала усилить меры противодействия телефонному мошенничеству. Эксперты отмечают, что этот случай демонстрирует новую опасную тенденцию — вербовку бывших жертв преступниками. По данным японского Национального полицейского агентства, только в 2024 году от подобных афер пострадали более 15 тысяч пожилых японцев.

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