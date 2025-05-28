Мигрант домогался 12-летней девочки в гаражном массиве Нижегородской области

В Нижегородской области мигрант склонял к интиму 12-летнюю девочку. Мать школьницы обратилась в полицию.

© Газета.Ru

Инцидент произошел в Кстове. Там мать 12-летней девочки заявила в полицию на приезжего парня, который якобы домогался ее дочери в гаражном массиве.

По предварительным данным, парень в гаражном массиве на улице Парковой совершил действия сексуального характера в отношении 12-летней горожанки. В частности, он якобы трогал школьницу за грудь, целовал, а также заставлял встать на колени и склонял к интимной близости.

Как рассказала сама девочка, она познакомилась с парнем в парке несколько месяцев назад, затем они общались в интернете. На вид ему около 15 лет. Предположительно, он является гражданином Узбекистана.

В связи с произошедшим сейчас проводится проверка, пишет NewsNN со ссылкой на правоохранительные органы.