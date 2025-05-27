Приплывшего в РФ на сапе француза заключили под стражу

Гражданина Франции, приплывшего в Россию из Эстонии на сапе с целью поиска родственников своей матери, заключили под стражу за незаконное пересечение границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ленинградской области.

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Согласно материалам дела, француз 19 мая из Эстонии, используя сап-доску, незаконно пересек проходящую по Нарвскому водохранилищу государственную границу РФ без надлежащего разрешения и документов, дающих право въезда в страну. После задержания мужчина сообщил пограничникам, что хотел поселиться на территории России, поскольку, «применив "метод дедукции", сделал вывод о том, что его мать, которую он считает приемной, предположительно родом из РФ».

«Решение пересечь государственную границу России он принял в связи с тем, что захотел найти родственников своей приемной матери и восстановить с ними родственные связи», — говорится в тексте.

Кроме того во время допроса стало известно, что француз некоторое время назад находился на лечении в психиатрической больнице.

Иностранцам для въезда в Россию потребуется QR-код

«Кингисеппским городским судом Ленинградской области удовлетворено ходатайство органа дознания ПУ ФСБ России по Санкт-Петербургу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца гражданину Французской Республики», — сообщили в пресс-службе судов.

Фигуранту дела была назначена судебная психиатрическая экспертиза.