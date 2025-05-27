Жителя Дагестана осудили на 14 лет за участие и вербовку в ИГ

Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Дагестана Шамиля Алиева, признанного виновным в участии в запрещенной международной террористической организации (МТО) "Исламское государство" (признана террористической организацией, запрещена в РФ) и попытке вовлечь в ее деятельность другого человека. Об этом сообщил представитель суда.

"В 2024 г. Алиев, находясь в Республике Дагестан, вступил в состав запрещенной международной террористической организации "Исламское государство", дав присягу ее лидеру. <...> В августе 2024 г., находясь в г. Майкопе Республики Адыгея, подсудимый познакомился с гражданином Республики Афганистан <...>. В целях вовлечения в состав МТО "ИГ" новых участников Алиев убеждал данного гражданина в необходимости последовать его примеру. <...> Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет", - сказано в сообщении.

Уточняется, что осужденный в течение нескольких недель убеждал гражданина Афганистана присоединиться к запрещенной организации, разъяснял ее идеологию и демонстрировал пропагандистские материалы.

Суд признал Алиева виновным в нарушении ч. 2 ст. 205.5 (участие в террористической организации) и ч. 1.1 ст. 205.1 (вербовка) УК РФ.