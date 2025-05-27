В Москве мужчину оштрафовали за нацистский рисунок в лифте

В Москве местный житель оставил в лифте нацистский рисунок и поплатился за это в суде. Об этом со ссылкой на суд сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

Инцидент произошел в жилом доме, где мужчина нарисовал на стене лифта изображение с запрещенной нацистской атрибутикой. О действиях местного жителя стало известно, и его привлекли к ответственности.

Тимирязевский районный суд признал москвича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики»). В качестве наказания суд назначил административный штраф в размере двух тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

До этого заключенного россиянина оштрафовали за татуировку со свастикой. На нем были надеты открытые резиновые тапочки без носков, в связи с чем на его щиколотке была видна татуировка с запрещенной символикой.