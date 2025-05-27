Квартиры в многоэтажном доме в Москве затопило кипятком

В многоэтажном доме на улице Дыбенко в московском районе Ховрино прорвало трубу с кипятком — кипящая вода затопила несколько квартир. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Издание также показало несколько видеозаписей с места событий от очевидцев. На полученных кадрах можно увидеть, как квартиры затапливаются кипящей водой. При этом одно из видео снято снаружи — очевидец заснял, как вода льется наружу из окна.

Отмечается, что жители дома уже долгое время страдают от прорыва труб с кипятком. Как объяснили в управляющей компании, это связано с неправильной установкой труб. В данный момент систему пытаются поменять, но окончание ремонта намечено только к 2039 году.

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