Мосгорсуд признал законным заочный арест блогера Гасанова

Мосгорсуд подтвердил законность заочного ареста блогера Гусейна Гасанова, обвиняемого в отмывании 20 миллионов рублей, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные судебной инстанции.

Таким образом, постановление Чертановского суда Москвы осталось без изменения, а апелляционная жалоба защиты была отклонена.

При этом в ходе заседания адвокат Гасанова заявил, что блогера не уведомили должным образом о возбуждении дела и о слушании, где решался вопрос об избрании меры пресечения. Это, по его мнению, является основанием для отмены постановления суда.

В то же время другой представитель защиты блогера подчеркнул, что дело против Гасанова возбудили в январе, и до конца февраля он находился в России. Однако блогер не знал об этом и покинул страну без намерения избежать ответственности.

Прокурор, напротив, просил оставить решение суда первой инстанции в силе.

Решение о заочном аресте было принято в мае. Тогда же Гасанова объявили в розыск по делу о легализации преступных доходов. Согласно предварительным данным следствия, в 2019–2021 годах он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей.

Из этой суммы свыше 20 миллионов рублей блогер смог легализовать, чтобы сделать видимость правомерного владения средствами. Но для сокрытия доходов за продажу и размещение рекламы он оформлял суммы на счета своих близких, а также получал часть денег как физлицо. По данным журналистов, блогер покинул территорию России еще в конце февраля текущего года.

К делу также подключилась и глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина. Она напомнила, что впервые обратилась в правоохранительные органы насчет Гасанова еще в апреле 2023 года "в связи с возможным мошенничеством и незаконной рекламой онлайн-казино". Кроме того, общественница назвала слова блогера об уплате налогов "сказками на ночь" и выразила уверенность, что Гасанову не удастся укрыться на территории других государств.

Блогер, в свою очередь, обратив внимание на пост Мизулиной, вступил с ней в публичную перепалку. Однако глава ЛБИ ответила, что не боится его угроз.