В Москве автомобиль, под днищем которого нашли коробку, ранее изрисовали

В Москве на автомобиле, под днищем которого нашли коробку, ранее написали оскорбления. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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«Тот самый автомобиль, под днищем которого был обнаружен подозрительный предмет. По словам очевидцев, несколько дней назад он был исписан оскорбительной надписью неизвестными людьми», — говорится в сообщении.

По информации канала, в настоящее время территория вокруг машины оцеплена.

До этого сообщалось, что 27 мая на Ленинском проспекте в Москве недалеко от станции метро «Тропарево» под днищем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado обнаружили коробку. На место инцидента прибыли сотрудники оперативных служб и кинологи с собаками.

По предварительной информации, владельцем белого автомобиля является 54-летний офицер ВДВ.

Кроме того, в Чите нетрезвый мужчина попытался сбить приехавших на вызов росгвардейцев. Как писали СМИ, нетрезвый мужчина пытался вынести из магазина Читы алкогольные напитки, не заплатив за них.