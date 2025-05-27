Стало известно число погибших при взрыве на химзаводе в Китае

Жертвами взрыва на химическом заводе в провинции Шаньдун, как передает Центральное телевидение Китая, стали 5 человек. Еще 6 числятся пропавшими без вести.

По состоянию на 19 часов 25 минут (14.25 мск) в результате ЧП погибли пять человек. «С шестью потеряна связь, - сообщает телеканал со ссылкой на местное управление по ЧС. - Еще 19 получили легкие ранения».

Во вторник около полудня в городском уезде Гаоми в провинции Шаньдун на востоке КНР в цехе компании Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd. произошел взрыв. Данная компания разрабатывает, а также производит и продаёт пестициды, фармпрепараты и химические промежуточные продукты.

Местная пожарно-спасательная команда, как отмечалось, направила на место происшествия 55 единиц спецтехники и 232 человека для устранения последствий.

После взрыва над местом происшествия образовался высокий столб из густого темно-серого дыма. Запечатлены также следы повреждений зданий, расположенных рядом с заводом.