Главу новосибирского управления охраны Росгвардии Курбанова арестовали

Заельцовский районный суд Новосибирска в четверг, 29 мая, заключил под стражу на два месяца начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшана Курбанова, который подозревается в получении взятки.

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Об этом сообщило управление судебного департамента в Новосибирской области.

— Рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области полковника полиции Курбанова Ровшана, обвиняемого по пунктам «б», «в» части 5 статьи 290 УК РФ (...) Судом избрана мера пресечения в отношении Курбанова Р.К. в виде заключения под стражу до 27 июля 2025, — говорится в сообщении.

В управлении пояснили: Курбанов обвиняется в том, что, занимая должность начальника ФГКУ «Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российский Федерации по Новосибирской области», 30 апреля через мессенджер WhatsApp* связался с руководителем отдела по предотвращению внештатных ситуаций торгового центра «Лемана ПРО» и потребовал от него передачу взятки в виде строительных материалов на сумму более 293 тысяч рублей.

Курбанов возглавляет управление вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области с 2017 года. Неофициальная информация о его задержании появилась в местных СМИ утром 29 мая, пишет РИА Новости.

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