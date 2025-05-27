В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадал мирный житель

Украинские военные обстреляли Горловку ДНР, мирный житель получил ранения, сообщил глава муниципалитета Иван Приходько.

"В результате артобстрела поселка шахты имени Ю. А. Гагарина с позиций украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - написал мэр в Telegram-канале.

Он добавил, что во время ночного артобстрела поселка повреждены дом и летняя кухня.

Управление администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины зафиксировало обстрел Горловки из 155-мм артиллерии.