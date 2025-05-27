В Архангельске от удара током погиб ребенок

На трансформаторной подстанции в Архангельске от удара током погиб девятилетний ребенок, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО). Ведомство проводит проверку.

"Прокуратурой г. Архангельска организована проверка по факту гибели 9-летнего подростка на трансформаторной подстанции в Ломоносовском округе, - указано в сообщении. - По предварительной информации, ребенок, находясь в трансформаторной подстанции, расположенной по ул. Котласская, д. 11, стр. 1, задел рукой провод воздушной линии электропередачи, находящийся под напряжением, в результате чего получил электротравму и скончался".

Прокуратурой города будут установлены обстоятельства происшествия, в том числе почему ребенок находился в трансформаторной подстанции, дана оценка действиям (бездействию) уполномоченных органов по обеспечению безопасности граждан на объектах электроснабжения.