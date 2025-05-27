В ЛНР 21-летнему юноше дали 17 лет колонии за госизмену

Верховный Суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 17 годам колонии 21-летнего Станислава Удовики. Его признали виновным по статье о госизмене, пишет прокуратура региона в Telegram-канале.

Кроме того, он должен выплатить штраф в 100 тысяч рублей, следует из сообщения ведомства.

Как рассказала РИА Новости помощник прокурора республики Елена Усачева, суд установил, что летом 2023 года Удовика собирал данные о дислокации подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ на территории Старобельского района ЛНР. Информацию он передавал украинским спецслужбам через мессенджер.

22 мая жителя Пензенской области задержали по обвинению в государственной измене после передачи разведке Украины данных о российском предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

В ходе расследования было установлено, что мужчина с помощью мессенджера Telegram связывался с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины и передал ему сведения в отношении предприятия из состава ОПК России. Как уточнили правоохранители, на объекте выполнялся государственный оборонный заказ, а также железнодорожные перевозки военной техники.