В Свияжске коляска с младенцем скатилась в реку, ребенка спасли прохожие, бросившиеся в воду. Кадры со спасательной операции опубликовал Telegram-канал «Казань на максималках».

На них трое мужчин в воде помогают четвертому, который держит над собой маленького ребенка, зацепить его за самодельную петлю и вытащить на сушу. Петлю из тряпок и шланга для подачи воды соорудили другие прохожие, которые стали свидетелями ЧП. Спустя несколько неудачных попыток подцепить ребенка людям на набережной это удается, и ребенок оказывается в безопасности.

«Благо, все хорошо закончилось», «Мужики красавцы», «Молодцы какие», «Прекрасно, когда есть люди, которые быстро приходят на помощь», — похвалили подписчики канала в комментариях спасателей ребенка.

Информация о состоянии ребенка, а также о том, осмотрели ли его врачи, отсутствует.