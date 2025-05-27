Женское тело обнаружили за автобусной остановкой в российском регионе

В Якутии суд арестовал 40-летнего подозреваемого в расправе над женщиной, которую нашли без признаков жизни за остановкой общественного транспорта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Женское тело с колото-резаные ранения обнаружили в Нерюнгри 24 мая. Вечером того же дня предполагаемого преступника задержали.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали местного жителя, напавшего с лезвием от ножа на мужчину.