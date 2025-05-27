Бывший заммэра российского города попал под суд по коррупционной статье

Lenta.ru

На Урале экс-замглавы Дегтярска Виктору Солдатову грозит почти восемь лет лишения свободы по коррупционной статье. Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на прокуратуру.

Бывший заммэра российского города попал под суд по коррупционной статье
© РИА Новости

По данным Ura.Ru, прокурор попросил суд отправить бывшего чиновника в колонию строгого режима на семь лет и восемь месяцев, со штрафом в размере трехкратной суммы взятки, которую он передал экс-главе города Вадиму Пильникову от Саррафа Мамедова — хозяина строительной компании «Жилые кварталы». Кроме того, гособвинитель попросил суд о запрете фигуранту занимать посты сроком на пять лет.

По данным агентства, в качестве своего вознаграждения Солдатов попросил у Мамедова 1,7 миллиона рублей.

Солдатову вменяется часть 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, он передал Пильникову крупную взятку, которая предназначались за подписание документов, разрешающих ввод жилого дома в эксплуатацию. 6 февраля экс-заммэра Дегтярска был арестован.