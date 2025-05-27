В Екатеринбурге сотни жителей остались без электричества

26 мая сотни жителей микрорайона Компрессорный в Екатеринбурге остались без света, некоторые граждане застряли в лифтах. Об этом сообщает ЕАН. По данным издания, ранним утром 27 мая многие квартиры по-прежнему были обесточены. Граждане сообщают, что свет отключили вчера примерно в 20:00 на улицах Латвийской и Карельской. В домовых чатах представители ТСЖ рассказали, что произошла авария на подстанции. "Света не было более часа. Затем приехала аварийная бригада. Они дали свет на несколько минут, чтобы освободить застрявших людей из лифта, а потом свет опять отключили. И вот наступило утро нового дня, а электричества по-прежнему нет", - рассказал один из жителей Компрессорного. В чатах жильцов некоторые шутили, что отсутствие электричества - прекрасный повод показать детям, как их родители жили без интернета. Как сообщили изданию в пресс-службе "Россетей Урал", накануне было зафиксировано технологическое нарушение распределительной сети 6 кВ. Специалисты работают над устранением неполадки. Накануне в Грайворонском городском округе Белгородской области в аварийном порядке отключилась электроэнергия. В результате без света остались 13 сел. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, энергетики приступят к ликвидации последствий аварии после согласования с Минобороны России.

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