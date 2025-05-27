Пенсионер из курского села Гоголевка Александр Григорьев, над которым издевались военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб от боеприпаса ВСУ. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

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Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено российскими военными после взятия под контроль населенного пункта. Экспертиза установила, что россиянин погиб в результате применения боеприпаса, используемого украинской армией.

Следователи нашли его родственников и опросили. Дочь опознала Григорьева по одежде и останкам. Она узнала о гибели отца от российских военнослужащих. В конце апреля тело пенсионера было эвакуировано и передано родственникам.