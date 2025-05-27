Ювелирный магазин обокрали в Краснодаре на 68 миллионов рублей

Полиция Краснодара задержала 32-летнего подозреваемого из Коми в хищении в торговом центре, сообщили на сайте городского управления МВД.

Как уточнили в ведомстве, сумма ущерба превысила 68 миллионов рублей.

Мужчина заранее изучил план эвакуации торгового центра и проник в помещение ночью. Подозреваемый украл ювелирные изделия и наличные из магазина. Он успел продать украшения за 7 миллионов рублей в другом городе.

В МВД по городу сообщили, что мужчину задержали.

Ранее сообщалось, что из храма Николая Чудотворца в подмосковном селе Подьячево были похищены ювелирные украшения. Сумма ущерба составила примерно 300 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали. Во время обыска была изъята часть украденных ювелирных украшений. По факту произошедшего завели дело о краже.