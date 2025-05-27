Два бизнес-джета столкнулись в аэропорту Минеральных Вод

В аэропорту Минеральных Вод врезались друг в друга два бизнес-джета. Один из них, вероятно, принадлежит миллиардеру и экс-губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, столкновение произошло накануне днем. Как утверждается, самолет Legacy 600 авиакомпании «Северо-запад» с тремя пассажирами и четырьмя членами экипажа прилетел на стоянку, задел крылом другой Legacy 600, который уже стоял на площадке.

«В результате столкновения у стоявшего борта появилась трещина длиной в 30 см и шириной в 1,5 см. Пострадавших нет», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Киренска. Воздушное судно выполняло рейс из Иркутска в Киренск. Жертв и пострадавших нет, пассажиров успели эвакуировать.

Также ранее стало известно, что экипаж самолета, который летел 27 мая из Екатеринбурга в Сочи, искал среди пассажиров медиков, чтобы помочь 42-летней женщине, которой резко стало плохо. Спасти ее не удалось.