В Петербурге от удара током на крыше поезда погиб подросток-зацепер

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего зацепера от удара электрическим током на крыше поезда в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального управления СК России на транспорте.

"В ходе предварительного следствия установлено, что вечером 26 мая несовершеннолетний в результате опасного увлечения зацепингом, находясь на крыше вагона электропоезда, получил удар электрическим током на железнодорожной станции Ланская Выборгского направления Октябрьской железной дороги в Санкт-Петербурге. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Обстоятельства произошедшего устанавливают, назначены необходимые экспертизы. Кроме того, следствие даст оценку действиям тех, кто вовлек подростка в совершение опасных для жизни действий (ст. 151.2 УК РФ).