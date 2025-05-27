Россиянина завалило кирпичами в заброшенном здании

В Тогучинском районе Новосибирской области спасатели вытащили мужчину, заваленного кирпичами в заброшенном здании. Об этом сообщает управление ГО и ЧС области.

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Инцидент произошел 26 мая в селе Льниха. Местная жительница услышала грохот и крики о помощи. Под завалами старой кирпичной кладки в заброшенном здании оказался мужчина.

Сельчанка обратилась в экстренные службы, спасатели извлекли мужчину из-под обломков и передали медикам. Подробности о его состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в поселке Тепличный Саратовской области двух школьников придавило бетонной плитой. Специалисты экстренных служб с помощью гидравлического инструмента извлекли 12-летнего и 13-летнего мальчиков из-под плиты. Старший ребенок был доставлен в больницу, второму медики помочь не смогли.