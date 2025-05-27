Суд вынес приговор державшей рабов жительнице Балашихе

Суд приговорил к одному году и 10 месяцам колонии 62-летнюю жительницу Балашихи, которая предлагала людям высокооплачиваемую работу, а на самом деле заселяла их в квартиру, отбирала документы и заставляла выходить на улицу попрошайничать. Об этом во вторник, 27 мая, сообщил журналист из зала суда.

— Державшую рабов жительницу Балашихи приговорили к одному году и 10 месяцам колонии общего режима. 62-летняя женщина вместе с сообщниками заманивала приезжих высокооплачиваемой работой, заселяла в квартиру, после чего отбирала документы и заставляла попрошайничать на улице, — передает слова корреспондента РЕН ТВ.

По версии следствия, за любую провинность пленников жестоко наказывали. Выбраться из рабства удалось одному человеку, после этого он рассказал силовикам о произошедшем и полицейские начали проверять информацию. На суде представитель гособвинения запрашивал шесть лет колонии для обвиняемой.

Ранее в якутском селе Кюндядя начали проверку после сообщений о двух мужчинах, которых, предположительно, держат в рабстве на одной из ферм. Информация об этом появилась благодаря молодому человеку, сбежавшему из плена и поделившемуся своей историей с жительницей села.