Прокуратура проверит видео с танцующими на крыше российской школы выпускниками

Во Владивостоке прокуратура начала проверку из-за видео со школьниками на крыше. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

По данным ведомства, в интернете распространилось видео, на котором подростки танцуют на неогороженной крыше школы №18 на последнем звонке. Родителям произошедшее не понравилось.

Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения безопасности в образовательном учреждении.

Ранее прокуратура Башкирии начала проверку после сообщений о смотревшем порно на уроке учителе.