Под Астраханью природный пожар перекинулся на дома садового товарищества

Хлопки один за другим. Возгорание началось в одном из самых пожароопасных мест на этом строительном рынке Солнечногорска - в павильоне "Краски". После серии взрывов пламя быстро перекинулось на соседнее здание - другой торговый павильон. Площадь пожара достигла более 2 тысяч квадратных метров. 10 человек успели эвакуироваться самостоятельно до прибытия экстренных служб. Никто из сотрудников и посетителей рынка не пострадал.

© ТВ Центр

Пламя распространялось стремительно, поэтому пожарным работать было непросто. Черные клубы дыма полностью окутали торговые ангары. Но пожарным удалось оперативно справиться с огнем.

"Распространения пожара не допущено. Пострадавших нет. На тушение пожара привлекалось 26 единиц основной и пожарной техники, экстренных служб, 45 человек личного состава", - сообщил Алексей Мануковский, заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Московской области.

В качестве причин возгорания подмосковная прокуратура рассматривает несколько версий - неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования. Свою роковую роль сыграл и ветер.

Из-за него многочисленные пожары разгораются и в других регионах страны. Но уже природные. Пейзажи с дымком сейчас - в Астраханской области. Сложная обстановка на юго-востоке региона - в Приволжском районе. Огонь охватил дачи и хозпостройки.

Кадры из СНТ "Дорожник": клубы дыма дошли до трассы. Фронт пожара - уже 10 километров. По сухой траве огонь дошел до детского лагеря "Яксатово". Спасатели успели вовремя. 2 тысячи квадратных метров оперативно залили водой, поэтому людям не пришлось эвакуироваться. Спасатели задействовали для тушения вертолеты.

В некоторых районах началось отселение людей. Пункты временного размещения открывают в школах. Но от стихии многим не удалось спасти свое имущество. Не повезло дачникам СНТ "Незабудка".

Непростая ситуация с природными пожарами сохраняется и в Бурятии. Пламя уже подступило к нескольким населенным пунктам Кижингинского района. Там объявлена эвакуация местных жителей - в первую очередь детей и пожилых людей. Для них организованы пункты временного размещения.

С огнем борются не только сотрудники авиалесоохраны и пожарные. На помощь выходят добровольцы. Используют тракторы, которые вспахивают горящие участки.

В Забайкальском крае 700 тысяч гектаров в огне. Спасатели МЧС отбили пять населенных пунктов от огня. В том числе благодаря авиации. В регионе работают самолет Бе-200 и вертолет Ми- 8.