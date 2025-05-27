Собака выпала из окна квартиры на 15 этаже в Подмосковье

Собака выпала из окна квартиры на 15 этаже дома на улице Станционная в подмосковных Мытищах. Хозяйка квартиры уточнила, что утром ушла на работу и оставила окно открытым для проветривания. Об этом во вторник, 27 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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— Из окна квартиры, расположенной на 15-м этаже дома на улице Станционная, выпала собака. Прибывшими на место происшествия полицейскими была опрошена хозяйка домашнего питомца, которая пояснила, что она утром ушла на работу и дома никого не было. Окно на балконе было открыто для проветривания помещения, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

Ранее жителей Москвы предупредили об увеличении случаев падения кошек из окон с наступлением весеннего сезона. Открытые окна представляют серьезную опасность для питомцев, владельцам животных посоветовали устанавливать надежные защитные сетки, избегая режима «вертикального проветривания». Они пояснили, что животное, застрявшее в таком окне, может получить смертельные травмы.