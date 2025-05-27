В Ингушетии покупатель ждал булочки в пекарне и прострелил себе руку

Житель Сунженского района Ингушетии пришел в пекарню с пневматическим пистолетом и выстрелил себе в руку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

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18-летний юноша ждал заказ в пекарне, пока пеклись булочки, он вертел в руках пневматический пистолет и случайно нажал на курок. Пуля попала юноше в руку. Пострадавший госпитализирован с травматической ампутацией пальца, у молодого человека также задета кость.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что документы на оружие у молодого человека в порядке.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области задержан местный житель, который решил пострелять с балкона из пневматики и случайно ранил прохожего. 38-летний местный житель распивал у себя дома спиртные напитки и решил потренироваться в меткости. Он достал пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов, одна из пуль угодила в проходившего под окнами мужчину. Прохожий сделал стрелявшему замечание, однако тот произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. Возбуждено уголовное дело.