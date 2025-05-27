В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 32 млн рублей

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает злоумышленников, которые обманом убедили местную пенсионерку отдать свыше 32 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"26 мая в полицию Центрального района обратилась 77-летняя жительница дома 52 по Литейному проспекту с заявлением о том, что в период с 16 по 23 мая ей неоднократно звонили неизвестные и под предлогом необходимости "декларирования" денежных средств убедили передать разным курьерам в общей сумме 32 036 035 рублей", - говорится в сообщении.

По факту преступления возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).