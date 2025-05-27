Жителей Мурома эвакуировали из-за атаки дронов ВСУ
Власти Мурома провели эвакуацию жителей из зоны появления беспилотников, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Его слова цитирует газета "Известия".
Вместе с тем он призвал жителей Владимирской области быть внимательными и осторожными на фоне возникшей ситуации. Об этом пишет газета "Известия". Сегодня ночью российские системы противовоздушной обороны сбили 99 вражеских беспилотников над несколькими регионами страны.
Большего всего - 56 дронов - было ликвидированы над территорией Белгородской области.