Жителей Мурома эвакуировали из-за атаки дронов ВСУ

Власти Мурома провели эвакуацию жителей из зоны появления беспилотников, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Его слова цитирует газета "Известия".

Вместе с тем он призвал жителей Владимирской области быть внимательными и осторожными на фоне возникшей ситуации. Об этом пишет газета "Известия". Сегодня ночью российские системы противовоздушной обороны сбили 99 вражеских беспилотников над несколькими регионами страны.

Большего всего - 56 дронов - было ликвидированы над территорией Белгородской области.