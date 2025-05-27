В Сумах загорелось промышленное предприятие

В Сумах на Украине после взрывов произошел пожар на промышленном предприятии. Об этом сообщает «Страна.ua».

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По данным украинского издания, инцидент произошел в результате атаки беспилотников.

Сотрудники пожарной службы устранили возгорание. Какое именно предприятие пострадало, в публикации не сообщается.

26 мая в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Мэр украинской столицы Виталий Кличко вскоре уточнил, что на левом берегу Днепра работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

До этого агентство Reuters заявило, что в ночь на 25 мая Вооруженные силы РФ совершили крупнейшую воздушную атаку на территорию Украины с начала конфликта. По данным официальных лиц республики, на страну «обрушился шквал» из 367 беспилотников и ракет. Reuters назвал эту атаку самой крупной за все время боевых действий по количеству задействованного оружия.