SHOT: Эльман Пашаев попросил суд отправить его в зону СВО
Бывший адвокат Эльман Пашаев, арестованный по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, попросил суд отправить его в зону спецоперации на Украине, пишет Telegram-канал SHOT.
«Сегодня суд рассматривает его дело в Донецке, адвокаты уже подготовили ходатайство», — говорится в публикации.
В начале года на Пашаева завели новое уголовное дело.
В сентябре 2024 года Московский гарнизонный военный суд заключил Пашаева под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
По данным источника RT, Пашаев получил около 45 млн рублей от мужа блогера Елены Блиновской за обещание освободить обоих супругов от уголовной ответственности.
Экс-адвокат не признаёт вину.