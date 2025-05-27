Пашаев попросил суд отправить его в зону СВО

Бывший адвокат Эльман Пашаев, арестованный по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, попросил суд отправить его в зону спецоперации на Украине, пишет Telegram-канал SHOT.

«Сегодня суд рассматривает его дело в Донецке, адвокаты уже подготовили ходатайство», — говорится в публикации.

В начале года на Пашаева завели новое уголовное дело.

В сентябре 2024 года Московский гарнизонный военный суд заключил Пашаева под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным источника RT, Пашаев получил около 45 млн рублей от мужа блогера Елены Блиновской за обещание освободить обоих супругов от уголовной ответственности.

Экс-адвокат не признаёт вину.